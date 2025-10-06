15 ay önce çalınan telefonundan sinyal geldi!

Kadir Acarlar dedektif gibi iz sürdü, çalınan telefonunun yerini 15 ay sonra buldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana'da yaşayan emekli Kadir Acarlar, yaklaşık 15 ay önce Dilberler Sekisi'nde cep telefonuyla manzara videosu çekerken tartıştığı şahıslar telefonunu çaldı. Acarlar, o günden sonra telefonunu bir türlü bulamadı.

Ancak geçtiğimiz hafta Acarlar'a 'Bul' uygulamasından, çalınan telefonunun sinyali geldi. Sinyalin geldiği adrese gitti. Sinyalin bir apartmandan geldiğini tespit etti. Acarlar, "Konuma geldim ama bu apartmanda 20 daire var. Kime sorabilirim? Kolluk kuvvetlerinden telefonumu bulmalarını istiyorum" dedi.