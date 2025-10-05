Araç yolda kaldı | Şarkıcıya hakaret ettim | Okul müdürü beni bitirdi | Kardeşlerim ihanet etti | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Araç yolda kaldı', 'Şarkıcıya hakaret ettim' ve 'Okul müdürü beni bitirdi' 'Kardeşlerim ihanet etti' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı.

05 Ekim 2025

Türkiye'nin tanınmış ikinci el oto galerisinden 2021 model bir araç satın aldım. Yaklaşık 300 kilometre kullandıktan sonra araç yolda kaldı. Bana 10 bin kilometre garanti vermişlerdi, şimdi bunu kabul etmiyorlar. Ne yapabilirim?

Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.



ŞARKICIYA HAKARET ETTİM



Maalesef sinirli bir anıma denk geldi ve ünlü bir şarkıcının sosyal medya hesabındaki bir paylaşıma hakaret ettim. Dava açtı. Pişmanım. Ceza alır mıyım?



Öncelikli olarak şunu belirtmeliyim ki hakaretin nerede yapıldığının, ünlü veya ünlü olmamasının da bir önemi yok. Elbette bu suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Sosyal ağları ve interneti bu denli sık kullandığımız günümüzde, insanların günlük hayatlarına nazaran çok daha cesur olduğunu ve çoğu zaman özellikle sanatçılara, siyasetçilere veya futbolculara kolaylıkla hakaret edebildiklerini görüyoruz. İnternet yoluyla hakaret suçu da Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur ve üstüne üstlük yazılı bir delil ihtiva ettiği için ispatlanması da kolay sayılabilecek bir suçtur. Bu nedenle, nasıl günlük hayatta konuşmalarımıza dikkat etmek zorundaysak sosyal ağlardayken, de klavyemizin yazdıklarına dikkat etmek zorundayız. Yoksa bir sabah, cezalandırılmanız talepli bir suç duyurusu nedeniyle evinize yapılmış bir tebligatla karşılaşabilirsiniz.



OKUL MÜDÜRÜ BENİ BİTİRDİ



Lisede okuduğum özel okulun müdürüyle sorun yaşıyorum. Maalesef öğretmenlere baskı kuruyor ve bana düşük not vermelerini sağlıyor. Dava mı açmalıyım?

Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Dava açmak gibi süreçleri önermiyoruz. Çünkü durum çok farklı. Ancak gerekirse dava da açmak isterseniz bir yol var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.



KARDEŞLERİM İHANET ETTİ



Yıllarca gurbette çalıştım. 1 yıl önce de Türkiye'ye döndüm. Teknoloji şirketi kurdum. Her şey iyi giderken en küçük kardeşimin imzamı taklit ettiğini öğrendim. Dava açsam bu borçlardan kurtulabilir miyim? Ancak kardeşimin de zarar görmesini istemem. Bir çare var mı?

İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.