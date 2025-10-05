1 hayat 5 umut

Antalya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Birsel Coruk, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Ailesinin organ bağışı kararıyla, Coruk'un gözleri ile kalp, böbrek, akciğer ve karaciğeri 5 hastaya nakledildi. Cenazesi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025

Antalya'da Önder Coruk idaresindeki motosiklet, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü ile yanındaki eşi Birsel Coruk (42) yaralandı. Durumu ağır olan 2 çocuk annesi Birsel Coruk, 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, doktorların önerisiyle Birsel'in organlarını bağışlamaya karar verdi. Coruk'un gözleri ile kalp, böbrek, akciğer ve karaciğeri 5 hasta ile uyumlu olduğu tespit edildi. Coruk'tan alınan organlar, 5 hastaya nakledildi. Birsel Coruk'un cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Cenazeye, Birsel'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Coruk'un yakınları, tabuta sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Coruk, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



