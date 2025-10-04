Kocaeli kenti kitapları çok sevdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bugün açılışı yapılacak 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği yine renkli görüntülere sahne oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bugün açılışı yapılacak 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği yine renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap kısa sürede toplanırken, Başkan Tahir Büyükakın da çocuklara kitap hediye etti. Büyükakın, "Bir etkinliği 15 yıl boyunca sürdürebilmek, aynı zamanda kararlılığın göstergesidir. Kent, Kitap Fuarını ve çevresindeki kültürel etkinlikleri çok sevdi" dedi.