İşitme engelli anne ve kızının duyma sevinci!

İşitme engelli anne ve kızı, biyonik kulakla birbirlerini duymaya başladı. Her ikisi de sevinç gözyaşları akıttı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025

Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Feride Alaparmak (37) ile aynı kaderi yaşayan kızı Zeynep Alaparmak (11), farklı yıllarda sağ kulaklarına yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla kısmi olarak duymaya başladı. İlerleyen zamanlarda işitmede sorun yaşayan anne ve kızı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Orhan Tunç'a başvurdu.



Anne ve kızının muayenesinde daha önce yapılan operasyonun işitmedeki sorunları tam anlamıyla gidermediğini belirleyen Doç. Dr. Tunç ve ekibi, iki hastanın sol kulaklarına aynı gün içerisinde koklear implant ameliyatı gerçekleştirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından anne ve kızı, ilk kez birbirlerini net olarak duymaya başladı. Doç. Dr. Orhan Tunç, "Daha önce kısmi konuşabilen hastalarımız, cihazlardan sonra konuşmalarını daha da geliştirecek. Bu tür hastalarımızın takibini cihaz takıldıktan sonra da sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Zeynep Alaparmak "Cihaz takılmadan önce çok heyecanlıydım, şimdi ise çok mutluyum. Önceden bir tane cihazım vardı, şimdi iki tane oldu. Annem de artık daha iyi duyabilecek, onun için de çok mutluyum. Artık annem beni çok daha iyi duyacak, herkese teşekkür ederim" diyerek sevincini paylaştı



Doç. Dr. İsmail Aytaç, Zeynep Alaparmak'ın 9 yıl önce tek kulak koklear implant ameliyatı olduğunu ve kullandığı cihazın yetersiz kaldığını aktardı. Bu nedenle ikinci implant kararı aldıklarını vurguladı.





Feride Alaparmak ile kızı Zeynep, aynı anda operasyona alındı.