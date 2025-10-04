5 dakikada parıl parıl parlayacak! Duş kabininde kireç ve lekeye elveda! Meğer bir damlası...

Duş kabinindeki inatçı lekelerden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Üstelik kimyasal ürünlere gerek yok. Mutfağınızda her zaman bulunan bir malzeme, 5 dakikada camları pırıl pırıl yapabilir. Peki duş kabinindeki kireç lekelerinden kurtulmanın yöntemi ne?

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 12:44

Duş sonrası banyonuzda ve özellikle duş kabini camlarında oluşan lekelerle mücadele etmek yorucu olabilir. Eğer doğru yöntemlerle kısa sürede müdahale edilmezse, bu lekeler zamanla inatçı kireç birikintilerine dönüşebilir. Ancak çoğu kişinin bilmediği, mutfakta kolayca bulabileceğiniz doğal bir yöntemle duş kabininizdeki kireçten ve lekelerden sadece 5 dakikada kurtulabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Duş Kabini Neden Kireçlenir? Banyolar, sürekli suyla temas eden ve yeterince hızlı kurutulmayan alanlar olduğu için kireç ve sabun kalıntılarının birikmesi için ideal ortamdır. Özellikle duş kabini camları, sert suyun ve sabun artıklarının etkisiyle kısa sürede lekelenir. Kimyasal temizlik ürünleri işe yarasa da çoğu zaman yüzeyde çizik bırakabilir veya çevreye zarar verebilir.