Kahve Türkiye’de ruh haline göre tüketiliyor

Araştırmaya göre kahve, gençler için sosyalleşme, orta yaş için odaklanma, ileri yaş içinse günlük bir ritüel anlamı taşıyor. Katılımcıların yüzde 78.2’si kahveyi “keyif ve kendine zaman ayırma” aracı olarak tanımlarken, tercihleri en çok ruh halleri etkiliyor.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025

Türkiye'deki değişen kahve alışkanlıklarını masaya yatırıldı. Yapılan bir tüketici araştırması, kahvenin farklı demografik gruplar için taşıdığı çeşitli anlamları ve sosyal kodları ortaya koydu. Araştırmaya göre; kahve, 18-34 yaş grubu için 'ilham ve sosyalleşme' anlamına gelirken, 35-44 yaş grubu için 'enerji, odaklanma ve kişisel bir konfor alanı' sağlıyor. Yaş ilerledikçe kahve, bir 'ritüel ve günlük keyif' aracına dönüşüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 78.2'si, kahvenin her şeyden önce 'keyif ve kendine zaman ayırma' anlamına geldiğini kaydetti. Kahve tercihlerini neyin etkilediği sorulduğunda ise en baskın cevap yüzde 37.5 ile "ruh halim" oldu. "Sütlü mü yoksa sade mi?" sorusuna da yanıt arandı. Sıcak olarak tüketilmek istendiğinde 'sade'nin, soğuk kahve seçeneklerinde ise sütlü tercihinin ön planda yer aldığı görüldü. Araştırma ayrıca, kadınların kahveyle dertleşme ve paylaşma gibi anlarla daha duygusal bir bağ kurduğunu ortaya koydu.