İşte kahvenin sağlığa olumlu etkileri...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, günde bir fincan kahve içmek kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Uzmanlar, kahve tüketiminin kalp krizi riskini azaltabileceğini ve ölüm oranlarını düşürebileceğini açıkladı. The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada, 20 yaş üstü 46 bin 332 kişinin 11 yıllık kahve tüketimi izlendi. Buna göre, siyah veya düşük şeker ve doymuş yağ içeren kahve tüketenlerin ölüm riski, hiç kahve tüketmeyenlere oranla yüzde 14 azaldı. Günde bir fincan sade kahve tüketenlerde ölüm riski yüzde 16 oranında düşerken, günde iki ila üç kahve tüketenlerde risk yüzde 17 oranında geriledi.