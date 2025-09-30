Kara para ve naylon fatura iddiası... Neslim Güngen ağlayarak savunma yaptı: Sosyal medya fenomeni değilim

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 21:36

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan ve 'Neslim' adıyla tanınan Neslihan Güngen 'in, ismini taşıyan ve sahip olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve naylon fatura keserek, rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talebiyle, eşi İnanç Güney'in de aralarında bulunduğu 26 sanıkla beraber ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Neslihan ve İnanç Güney'in de bulunduğu bir kısım tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Neslihan Güngen , savunmasını ağlayarak yaptı. Güngen, "Benim bir suçum yok. Tek derdim istihdam, ben bir sosyal medya fenomeni değilim, olmadım. Benim işim güzellik salonu işletmek. Tek derdim çocuklarım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Neslim Güngen. (Takvim.com.tr arşiv)



"ŞİRKETTE İMZA YETKİM YOK, GÜNGEN'İN VEKALETİ İLE PARA YATIRMA, PARA ÇEKME VE SİGORTA İŞLEMLERİ YAPIYORUM"

Savunma yapan güzellik merkezinin muhasebecisi, tutuklu sanık Oğuzhan Küllü, "2017 Temmuz ayında Neslim Güngen Güzellik Merkezinde muhasebeci olarak göreve başladım. Orada çeşitli güzellik alanında cihazların satışını yapıyordum. Mahmut Erol Aydın isimli finans müdürüne işlemleri ibraz ediyordum. Üzerime atılı sahte belge üretme suçlamasını kabul etmiyorum. Onlar orijinal belgelerdir. Neslihan Güngen'in şirketinde imza yetkim yok, Güngen'in vekaleti ile sadece para yatırma, para çekme ve sigorta işlemleri yapıyorum. Diğer şirketlerle ilgili yetkim yok sadece para çekiyorum. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, tutuklu sanık Neslihan Güngen ile diğer tutuksuz sanık arasında zaman zaman tartışma yaşandı, tarafları salonda bulunan jandarma sakinleştirdi.



"ÇANTA ÇANTA PARA VERDİ İDDİALARI İFTİRADIR"

Savunma yapan tutuklu sanık Ali Osman Tunca, "Ben hiçbir şekilde sözleşme alanında yokum, sözleşme nasıl yapılır bilmem. Sahte evraktan suçlamıyorum iddianamede, örgüt üyesi olmakla da suçlanıyorum ama böyle bir durum yok. Ortada değil sahte evrak, herhangi bir evrak dahi yok. İnanç Güngen bana, çanta çanta para verdiğini iddia etmektedir, bu bir iftiradır. İnanç Güngen, kendi fabrikasına ait makineleri satmıştır. 15 aydır tutukluyum, bu dava yüzünden eşimle boşanma aşamasına geldim. Neslihan Güngen'in şirketine 1 milyon 600 bin lira gönderdim. Bunun 400 bin lirası firma bayisi sözleşmesi, diğer kısmı da kira sözleşmesi içindir" şeklinde konuştu.