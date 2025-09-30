Büyükçekmece’de şüphelileri kovalayan polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 12:54

Olay, saat 03.00 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Avcılar'da şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.

Büyükçekmece 'de şüphelilerin bulunduğu otomobili takip eden polis aracı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DUR İHTARINA UYMADILAR Silahlı oldukları değerlendirilen şüpheliler 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri takip ettiği sırada dönüş için manevra yapan hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Muharrem Özdemir (Fotoğraf: DHA)

1 ÖLÜ 2'Sİ POLİS 4 YARALI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan hafif ticari araç sürücü Muharrem Özdemir ve 2'si polis memuru olmak üzere yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.