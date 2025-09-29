İstanbul Fatih'te boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Cinayetten sevgili çıktı: Beni kullanıyordu
Fatih’te geçtiğimiz günlerde evinde boğazı kesilmiş olarak bulunan Züleyha E. Cinayetinden sevgilisi çıktı. Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği polisleri, yurtdışına kaçtığı tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.’nin (46) yakalanması için konsolosluk yetkilileriyle görüşme yaptı. Özbekistan’da yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde ise “Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum' dediği bilgisi edinildi.
Olay, 21 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ÖZBEKİSTAN'DA YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin 17 Eylül'de Akhmadova ile eve girdiğini, şüphelinin 1 gün sonra yalnız başına evden ayrıldığını tespit etti.
Güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını da inceleyen polis, 1 ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğini ve olayın ardından tekrar Özbekistan'a kaçtığını da belirledi.