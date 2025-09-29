İstanbul Fatih’te boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Cinayetten sevgili çıktı: Beni kullanıyordu

Fatih'teki kesikbaş cinayetinden sevgili çıktı (DHA)

"BENİ KULLANIYORDU ONU SEVİYORDUM"

Bunun üzerine konsolosluk aracılığıyla Özbekistan yetkilileriyle görüşme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüşme sonucu kimliği tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.'yi Özbekistan'da yakaladı. Şüphelinin üzerinden 2 cep telefonu çıkarken, bir telefonu öldürdüğü kadına ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca Özbekistan'da yapılan sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin ifadesinde, "Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum" dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, olay sırasında alkollü olduklarını, Akhmadova'nın kendisinden şantaj yoluyla para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan'daki işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi.