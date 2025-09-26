İstanbul otogarı kadınlar tuvaletinde çekim skandalı! İBB'ye milyonluk dava

İstanbul Otogarı’nın tuvaletinde şüpheli Esat D. cep telefonuyla gizlice mimar Kübra K.’nin fotoğrafını çekti. Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık dava açtı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 08:58

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da yaşayan iç mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletinde bulunduğu sırada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi.



Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gördü. Yakalanan şüpheli Esat D. 3 yıl hapis cezası aldı.



Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık dava açtı





GÜVENLİK SAĞLANAMADI



Ancak olay yalnızca saldırganın cezasıyla kapanmadı. Kübra K. avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Mağdurun avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi açıkça hedef gösterdi. Dava dilekçesinde, 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı.

Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık dava açtı





İHMAL ZİNCİRLERİ



Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı.

Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık dava açtı



1 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ



Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti.



Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık dava açtı



Sabah'ın haberine göre Taraflar, dava öncesinde arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN