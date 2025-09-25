Yıllar sonra eğitim hayali gerçek oldu! Kendisi İşletme Bölümü’nü kazandı 2 oğlunu da avukat yaptı

1992’de eğitimine ailesi tarafından son verilen Ayten Şakır, yıllar sonra açık öğretim yoluyla liseyi tamamlayıp Dicle Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı; iki oğlunu avukat yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Diyarbakır'da yaşayan Ayten Şakır (44), 1992'de ilkokul 4. sınıftayken "Okuyup da avukat mı olacak?" diyen ailesi tarafından okuldan alındı. Evlendirilen Şakır, yıllar sonra açıktan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. YKS'ya girip D.Ü İşletme Bölümü'nü kazandı. Şakır, "Ben avukat olamadım ama iki oğlumu avukat yaptım. Şimdi ben de yeni bir hayata başladım" diyerek sevincini paylaştı.

