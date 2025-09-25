Samsun’da baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti! Heyelana ilişkin iddianame düzenlendi

Canik’te otomobil yıkarken heyelan altında kalan Adem Kaya ve 5 ile 7 yaşındaki kızları Açelya Mina ve Alya Kaya hayatını kaybetti. İddianamede iş yeri sahibi ve mesul müdür için 4 yıldan 30’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Samsun Canik'te Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya (7), 5 ay önce otomobillerini akaryakıt istasyonunda yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. 3'ü de hayata gözlerini kapadı. Heyelana ilişkin iddianame düzenlendi. İş yeri sahibi Mehmet Zeki Gedikli (80) ve mesul müdür K.Y.'nin (62), 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 4 yıldan 30'ar yıla kadar hapsi istendi.

