Sağlıksız 1.5 ton patates yakalandı: Otellere verilmeden imha edildi

Antalya’da otel ve restoranlara işlenmiş patates sağlayan tesiste yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı koşullar tespit edildi. Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1.5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Antalya'da otel ve restoranlara işlenmiş patates sağlayan tesis denetlendi. İşletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi. Tesis içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi. Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1.5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç de başlatıldı.

