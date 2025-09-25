takvim-logo

Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklamıştı! O saldırgana 75 yıl

Bilgisayar oyunundan etkilendiği belirtilen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, neo-nazi sembollü ekipmanlarla bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı ve olayı canlı yayına aldı. Genç saldırgan 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, geçen yıl neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanarak bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı. Canlı yayına aldı. Tutuklanan Küçükyetim, 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

