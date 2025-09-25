Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Halloween hangi ayda olacak?

(Kaynak: AA)

CADILAR BAYRAMI GELENEKLERİ NELER?

Cadılar Bayramı denince akla ilk gelen sembol, içi oyularak yüz şekli verilen ve içine mum yerleştirilen balkabağıdır. Bu şekilde yapılan "gülen balkabakları" şeytani ya da ürkütücü bir görünüm yaratmak için hazırlanır.

Çocukların en sevdiği gelenek ise kapı kapı dolaşıp "şeker mi şaka mı?" diye sormaktır. Ev sahibi şaka seçerse küçük muziplikler yapılır, şeker ya da harçlık verilirse eğlence devam eder. Bu geleneğin kökeni, Britanya'da yoksulların kapıları dolaşarak "kek" toplamasına dayanır.