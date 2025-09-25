Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Halloween hangi ayda olacak?
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Cadılar Bayramı’nın bu yıl hangi ayda olduğu merak ediliyor. 2025 Halloween ne zaman, hangi tarihte? sorusuna yanıt aranıyor. İşte Cadılar Bayramı’nın tarihleri…
Cadılar Bayramı, sonbaharın coşkulu havasını yansıtan kostümler, ışıldayan balkabakları ve gelenekleriyle her yıl kutlanıyor. Peki Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Halloween hangi ayda olacak?
CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?
2025'te Cadılar Bayramı yine 31 Ekim'de kutlanacak. Bu yıl 31 Ekim Cuma gününe denk geliyor.
HALLOWEEN NEDEN KUTLANIR?
Cadılar Bayramı, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ile Britanya Adaları'ndaki ülkelerde büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu bölgelerde oldukça görkemli bir festival olarak öne çıkan kutlamalar, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'daki diğer Batılı ülkelere yayılmış, ayrıca Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da popüler hale gelmiştir.