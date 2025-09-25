Başakşehir’de iş yerinde feci ölüm: Çalışan darbedilerek hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir’de Moldovalı çalışan Nicolai Palamarcıuc, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığı gerekçesiyle darbedilerek öldürüldü.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

İstanbul Başakşehir'de bir firmanın Moldovalı çalışanı Nicolai Palamarcıuc'un, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığı görenler iş yeri sahibine haber verdi. Dükkana gelen iş yeri sahibinin akrabaları, Palamarcıuc'u dükkanın üst katına çıkardı.

Dükkandan gelen sesler üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla adrese gelen polis ekipleri, Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlanmış halde darbedildiğini görerek olaya müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Palamarcıuc can verdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

