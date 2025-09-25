Asrın felaketinde yerle bir olmuştu! Ebrar Sitesi'nde yeni yaşam başladı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

K.Maraş Onikişubat'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nde yeniden hayat başladı. Yeniden inşa sürecinde 30 blok halinde 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı. Yatay mimari tercih edilerek, bloklar en fazla 5 katlı olarak tasarlandı. Depremzede Mehmet Sümbül, ailesini depremden kurtardığını ve devletin desteğiyle yeniden evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Emine Parlak ise, kızını kaybettiği depremin ardından devlet desteğiyle yeni evine taşınmanın sevincini paylaştı ve Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını vurguladı.

