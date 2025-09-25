Artvin düğününde 55 kiloluk sürpriz: Madeni parayı üç çuvala doldurarak düğün salonuna ulaştırdılar

Nurcan ve Serkan Topal çiftinin düğününde arkadaşları, gelinin kilosuna eş değer 55 kilogramlık madeni parayı çuvallarla takı törenine getirerek büyük bir sürpriz yaptı; paranın değeri 8 bin TL olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Artvin'de Nurcan Yiğit Topal ve Serkan Topal çiftinin düğününde renkli anlar yaşandı. Arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir sürpriz yaptı. Gençler, gelinin kilosu olan 55 kilogramlık madeni parayı üç çuvala doldurarak düğün salonuna ulaştırdı. Takı töreninde gelin ile damat, hediye çuvallarını görünce çok şaşırdı. Paranın miktarının 8 bin TL (bir çeyrek altın) olduğu anlaşıldı.

