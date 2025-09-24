Türkiye’de bir ilk: Balina mezarı açılacak

Mersin’de 4 yıl önce ölen balina gömüldüğü yerden çıkarılacak! Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Mersin Körfezi'nde 2021'de bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi'nde gömüldü. Şimdi ise balinanın iskeleti, bilimsel çalışmalara kazandırılması için çıkarılacak. Kazıda ilk etapta çene kemikleri ve kafatası çıkarılacak. Sonra kaburgalar, omurlar ve kuyruk kemikleri numaralandırılarak sökülecek. 1-6 Ekim arası kazı süreci tamamlandıktan sonra iskelet sergilenecek.

