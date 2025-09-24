Türk yüzücüler Manhattan Adası’nı kulaçlarla geçti! Ece Demir'e "en genç Türk kadın sporcu" unvanı

Türk yüzücüler, ABD’de ‘20 Bridges of Manhattan’ parkurunu başarıyla tamamladı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Türk sporcular Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, New York'taki Manhattan Adası'nın etrafındaki 48 kilometrelik zorlu parkurda kulaç attı. Zaman zaman hava şartlarının değişmesi ve akıntılara rağmen Kalkancı, parkuru 9 saat 20 dakikada, Demir ise 10 saatte tamamladı.

22 yaşındaki yüzücü Ece Demir, parkuru tamamlayan "en genç Türk kadın sporcu" unvanını aldı. Türk yüzücü ekibinden yapılan açıklamada, "Yoğun antrenman ve kararlılıkla ay yıldızlı bayrağımızı bitiş noktasında New York'ta dalgalandırmak çok gurur verici oldu" ifadeleri kullanıldı.

