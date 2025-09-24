Taksimetre tersine işledi: Yolcusu tarafından 340 bin TL dolandırıldı

Taksici Serdar Uluk, aracına aldığı bir yolcu tarafından 340 bin TL dolandırıldı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Diyarbakır'da yaşayan taksici Serdar Uluk'un taksisini durduran kişi, Şanlıurfa'ya gitmek istediğini söyledi. Yolculuk sırasında güven kazanan kişi, Uluk'un IBAN numarasını isteyip para gönderdiğini, kontrol etmesini söyledi. Taksicinin bankacılık şifresini öğrenen yolcu, şarjının bittiğini ve arkadaşını arayarak konum isteyeceğini belirterek, Uluk'un telefonunu aldı. Şüpheli, Uluk'un hesabından 50 bin TL, ek hesaptan 120 bin TL, başka bir hesaptan 20 bin TL başka hesaba havale gönderdi. Ayrıca Uluk'un hesabından 150 bin TL de kredi çekerek yine başka hesaba havale etti. Toplamda 340 bin TL'yi hesabına geçiren şüpheli, Şanlıurfa'ya vardıklarında bankaya gideceğini söyleyerek ortadan kayboldu. Uluk, polise giderek şikayetçi oldu.

