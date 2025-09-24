SMA'yı yenmişti! 4 yaşındaki Yasmin Elif Salman'ın ölümünde ihmal iddiası

4 yaşındaki Yasmin Elif Salman, SMA’yı yenmeyi başardı. Ancak iddiaya göre hastanedeki ihmal sonucunda hayata gözlerini kapadı. Ailesi ve sevenleri, Yasmin’in mezarı başında balonlar uçurarak son doğum gününü kutladı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

Adana Seyhan'daki Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan kurye Vedat Salman (27) ile ev kadını Hilal Salman (26) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Mayıs 2023'te tedavi için gerekli para toplandı. Küçük kız, Dubai'de tedavi gördükten sonra kente döndü.

Ancak Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Geçen şubat ayında evde rahatsızlanan Yasmin Elif, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin Elif'i yeni solunum cihazına bağladığı ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin Elif Salman, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

KABRİ TEMİZLENDİ DUALAR EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin Elif'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yasmin Elif'in SMA ilacına kavuşması için başlatılan kampanyaya destek olan gönüllüler ile birlikte kızlarının mezarı başına giden Vedat ve Hilal Salman, kızlarının kabrini temizleyip, dualar etti. Yasmin Elif'in kardeşi Arin Ece'nin (2) ise ablasının fotoğrafının olduğu mezar taşına sarılarak, öpmesi duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, kabrin üzerindeki 'Acılara göğüs geren minik kalbiyle bize sabrı, sevgiyi ve umudu öğretti. Şimdi cennet kuşlarıyla uçuyor' yazısı dikkat çekti. Salman çifti, SMA gönüllüleri ve akrabalarıyla birlikte kızlarının 24 Eylül olan doğum günü için mezarı başında renkli balonlar uçurdu.

Anne Hilal Salman, "Yasmin SMA'dan değil, basit gibi görünen bir hemşire ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Evladımın son kez çıkmayan sesi olmak istiyorum. İhmalle ilgili soruşturma izni verilsin. O hemşire için adaleti yargı versin istiyorum." dedi.



Baba Vedat Salman, tek amaçlarının kızlarının hakkını savunmak olduğunu, adaletin yerini bulması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.