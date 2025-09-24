Kanseri 4 kez yenen oyuncu Açelya Elmas'tan moral sözleri: "Ne kadar gülümsersek hücrelerimizi o kadar çabuk iyileştirebiliyoruz"

Ünlü oyuncu Açelya Elmas, 4 kez kanseri yendi. “Tedavide moral çok önemli. Gülümseyerek iyileşin” dedi.

İstanbul'da bir hastanede "Birlikte Daha Farkında" başlığı altında çocukluk çağı kanserlerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Uzman isimlerin yer aldığı toplantıda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Genel Müdürü Alican Yurtsever ve ünlü oyuncu Açelya Elmas da yaşadığı kanser süreciyle ilgili bilgi verdi.

Elmas, "Ben 4 defa kanser atlattım. Bu dönem içerisinde pek çok farkındalık kazandım. Bunlardan en önemlisi moral ve motivasyon. Sonrasında ise çevremizin ve ailelerin doğru bilgilendirilmesi. Ben 4 defa atlatmış, 2 defa ilik nakli olmuş, sapa sağlam işinde gücünde, hayatın içinde olan bir sanatçıyım. Ailelerin de çocukların da bu umudu taşımalarını istiyorum. Bu dönemde hastaymış gibi değil, faaliyetlerimizin içinde, hayatın içinde oynayarak, gülümseyerek var olmak gerekiyor. Ne kadar gülümsersek hücrelerimizi o kadar çabuk iyileştirebiliyoruz diye düşünüyorum" dedi. Mutsuzluğun tedavinin karşısındaki en büyük engel olduğunu söyledi.

