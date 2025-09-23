Hamile eşini öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 13:26

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran'da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.