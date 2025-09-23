takvim-logo

Akbank Çeyiz Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 100.000.00 TL değerinde IKEA hediye çeki ve 50.000.00 TL değerinde Teknosa hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...

Akbank Çeyiz Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 02.07.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-74630 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

50.000,00 TL Değerinde Teknosa hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...
Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

50.000,00 TL Değerinde Bella Maison hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...
Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

Philips EP5544/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler...
Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Akbank çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)