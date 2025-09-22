Lipton Ulusal Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı... İşte 50.000 TL değerinde Jolly Tur Seyahat Çeki kazanan asil ve yedek talihliler...
Lipton Ulusal Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 17.03.2025 tarihli E-58259698-255.01.02-69890 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.09.2025 tarihinde yapılan çekilişe 71.471 katılım gerçekleşmiştir.
50.000 TL DEĞERİNDE JOLLY TUR SEYAHAT ÇEKİ ASİL TALİHLİLERİ:
50.000 TL DEĞERİNDE JOLLY TUR SEYAHAT ÇEKİ YEDEK TALİHLİLERİ: