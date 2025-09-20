İstanbul'da korkunç olay! Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti: 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Şişli'de taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şişli'de, silahla vurulan bir taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta, 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.
Aralarında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.