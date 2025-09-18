Yok böyle vicdansızlık! Yatalak eşine bakan kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Antalya Serik’te yaşayan Raziye Alice, 7 yıl önce trafik kazası geçiren yatağa bağımlı eşi Ali İhsan Alice’e gece gündüz bakıyor. Ancak tapusu eşinin ailesinin üzerinde olan ev için tahliye kararı çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Antalya Serik'te yaşayan Ali İhsan Alice, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı. Raziye Alice, eşine gece gündüz bakmaya başladı. Ancak talihsiz kadın, tapusu eşinin ailesinin üzerinde olan evi tahliye kararı nedeniyle çaresiz kaldı.

Alice, "Eşime bir bebek gibi bakıyorum. Mahkeme kararıyla bizi evden çıkartıyorlar. Sadece yaptığım masrafları versinler, köyüme küçük bir ev yapayım" dedi.

