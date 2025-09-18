Yarış spikeri Esen Gök’ün ölümünde otopsi raporu açıklandı

İstanbul Bakırköy’de 19 Temmuz’da evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök’ün otopsi raporu açıklandı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

İstanbul Bakırköy'de yaşayan yarış spikeri Esen Gök, 19 Temmuz'da evinde çarşafla doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Gök'ün otopsisi tamamlandı.

Raporda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.

