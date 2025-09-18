Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından darp edildi! "O korkuyla tekrar yüzleştim"

Antalya’da Ukraynalı Iryna Melnychuk D., 5 Temmuz gecesi uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali D. tarafından sokak ortasında sopayla darp edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da Ukraynalı Iryna Melnychuk D., 5 Temmuz gecesi uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali D. tarafından sokak ortasında sopayla darp edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada ağır müebbet istemiyle yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi. Melnychuk ise "O gece 'seni öldüreceğim' diyerek kafama vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam etti. Bugün görünce o korkuyla tekrar yüz yüze geldim. Adalet istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN