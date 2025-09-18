Pelin'in katiline en ağır ceza! Cansız bedenini ormana gömen o caninin cezası belli oldu | "Kızımın kanı yerde kalmadı"

Pelin'in katiline en ağır ceza! ʺKızımın kanı yerde kalmadıʺ (takvim foto arşiv)

Pelin Karaca'nın teyzesi Zahide Kurt da "Pelin, çok sevdiğim bir kızdı. Hiç günahı yoktu. Suçu neydi de ona bunu yaptılar. Başka annelerin, kardeşlerin canı yanmasın. Allah, ona bunu yapan kişiye gün yüzü göstermesin. 'Seviyorum' diyor. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Sevdiğini korur, kollar, maddi manevi yanında bulunur" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFONDA KONUŞMUŞLARDI

Öte yandan, dava sürecinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, aileye taziye ziyaretinde bulunmuş, ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüşerek aileye başsağlığı dilemişti. Erdoğan, "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.