İzmir'de Yusuf Selim Bolat yapay kapakçıkla nefes almaya başladı

Bornova’da yaşayan Yusuf Selim Bolat, doğuştan eksik sol kalp kapakçığı ve damar darlıkları nedeniyle 2,5 ve 5 aylıkken ameliyat oldu. Son operasyonda, sağ kapakçığı sola, kadavradan alınan kapakçık ise sol kalbe nakledildi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

İzmir'de Bornova İlçesi'nde yaşayan Yusuf Selim Bolat, sol kalp kapakçığının birinin doğuştan oluşmaması ve damarlardaki darlıklar nedeniyle 2,5 ve 5 aylıkken 2 kez kalp ameliyatı oldu. Son ameliyatını ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde oldu. Doç. Dr. Nihat Çine ve Prof. Dr. Timur Meşe Bolat operasyonla sağ kapakçığı sola, kadavradan bağışla elde edilen kapakçığı da sola nakledildi.

