Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Liseli Arda ile Buket, atomun en küçük parçasını görüntüleyen dedektör yaptı. Kanserin erken teşhisinden nükleer enerjiye kadar her alanda çığır açtı. ABD'den davet aldı. NASA'da profesörler tarafından alkışlandı.
Arda Çetinkaya ile Buket Atalay, "Müon" adı verilen atom altı parçacığını araştırdı. Müonu görüntüleyecek özel bir dedektör yaptı. NASA tarafından ABD'ye çağrıldı.
Harvard, Princeton ve MIT'deki profesörlere çalışmalarını anlattı. "Projemiz kanser tedavisinden savunma sanayine kadar pek çok alanda kullanılabilecek" yorumunu yaptı.
NASA'YA DAMGA VURAN LİSELİ TÜRKLER!
Lise öğrencileri Arda Çetinkaya ve Buket Atalay, atom altı parçacığının görüntülenmesini sağlayan projelerini NASA ve John Hopkins Üniversitesi'nde anlattı. Dünyaca ünlü profesörler, Türk öğrencileri ayakta alkışladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve John Hopkins Üniversitesi, Washington'da 2025 Heliophysics Technology Sempozyumu düzenledi. Organizasyona 100'e yakın öğrenci katıldı. Lise öğrencileri Arda Çetinkaya ve Buket Atalay da o özel kişilerden biriydi. Ancak iki Türk gencinin dışındaki tüm katılımcılar üniversite öğrencileriydi.
ZiRVEDE TANIŞTILAR
Bilim zirvesinde tanışan ikili, parçacık fiziğine olan ilgilerini birikimlerini birleştirerek artırdı. Öğrenciler, proton- nötron gibi atom altı parçacıklar olan "müon" adı verilen atom altı parçacığının algılanmasını sağlayan sintilatör (parıldayan parçacık dedektörleri) projesini anlattı. Profesörler, gençleri ayakta alkışladı.