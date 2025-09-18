Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu

Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)

"ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDIK"

Fizik alanında yetkin insanlarla tanışabilmenin büyük bir fırsat olduğuna değinen Atalay, "Biz burada bilime katkı sağlamayı ve bilimsel yöntemi anlamayı, bilim dünyasının içine girmeyi isteyen ve ileride fizikçi olmak isteyen iki lise öğrencisiyiz. Harvard, NASA'nın yetkilileri, Princeton ve MIT gibi üniversitelerin profesörleriyle tanışmak ve onların sunum larımızı dinlemeleri bizim için çok değerli" dedi. Çetinkaya ise geliştirdikleri projenin benzerlerinden çok daha uygun maliyetle üretilebileceğini belirterek, "Çok önemli teklifler aldık" ifadelerini kullandı.