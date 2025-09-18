takvim-logo

Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu

Liseli Arda ile Buket, atomun en küçük parçasını görüntüleyen dedektör yaptı. Kanserin erken teşhisinden nükleer enerjiye kadar her alanda çığır açtı. ABD'den davet aldı. NASA'da profesörler tarafından alkışlandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu

Arda Çetinkaya ile Buket Atalay, "Müon" adı verilen atom altı parçacığını araştırdı. Müonu görüntüleyecek özel bir dedektör yaptı. NASA tarafından ABD'ye çağrıldı.

Harvard, Princeton ve MIT'deki profesörlere çalışmalarını anlattı. "Projemiz kanser tedavisinden savunma sanayine kadar pek çok alanda kullanılabilecek" yorumunu yaptı.

Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)

NASA'YA DAMGA VURAN LİSELİ TÜRKLER!

Lise öğrencileri Arda Çetinkaya ve Buket Atalay, atom altı parçacığının görüntülenmesini sağlayan projelerini NASA ve John Hopkins Üniversitesi'nde anlattı. Dünyaca ünlü profesörler, Türk öğrencileri ayakta alkışladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve John Hopkins Üniversitesi, Washington'da 2025 Heliophysics Technology Sempozyumu düzenledi. Organizasyona 100'e yakın öğrenci katıldı. Lise öğrencileri Arda Çetinkaya ve Buket Atalay da o özel kişilerden biriydi. Ancak iki Türk gencinin dışındaki tüm katılımcılar üniversite öğrencileriydi.

Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)

ZiRVEDE TANIŞTILAR

Bilim zirvesinde tanışan ikili, parçacık fiziğine olan ilgilerini birikimlerini birleştirerek artırdı. Öğrenciler, proton- nötron gibi atom altı parçacıklar olan "müon" adı verilen atom altı parçacığının algılanmasını sağlayan sintilatör (parıldayan parçacık dedektörleri) projesini anlattı. Profesörler, gençleri ayakta alkışladı.

Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı. (AA)

"ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDIK"
Fizik alanında yetkin insanlarla tanışabilmenin büyük bir fırsat olduğuna değinen Atalay, "Biz burada bilime katkı sağlamayı ve bilimsel yöntemi anlamayı, bilim dünyasının içine girmeyi isteyen ve ileride fizikçi olmak isteyen iki lise öğrencisiyiz. Harvard, NASA'nın yetkilileri, Princeton ve MIT gibi üniversitelerin profesörleriyle tanışmak ve onların sunum larımızı dinlemeleri bizim için çok değerli" dedi. Çetinkaya ise geliştirdikleri projenin benzerlerinden çok daha uygun maliyetle üretilebileceğini belirterek, "Çok önemli teklifler aldık" ifadelerini kullandı.