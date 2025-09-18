Çocuğunun yanında şiddete uğramıştı! O baba olay anını anlattı: Çocuk korkmuş elimi sımsıkı tutuyordu...

Hızlı gittiği uyardığı sürücünün şiddetine uğrayan baba Ö.K. olay anını anlattı: Boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu..

18 Eylül 2025

Gebze'de hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek tarafından çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba Ö.K., olay anını anlattı. Ö.K., "O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu.

Ben çocukları kenara çektim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı.

Yoldan çocuklar geçiyor. O sırada kardeşi, elime vurup, elimi aşağı indirdi. Sürücü parmaklarıyla boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini hissettim. Diğer çocuğum da panikteydi. Saldırgandan özür diledim. Kendini tatmin etmiş gibi bana tokat attı. Çocuklarının sürekli, 'Abi bize neden vurdu? Neden sana vurdu? diye sorular soruyor" diyerek olayı anlattı.

Büyük tepki toplayan Şehir eşkıyası Ozan Canyürek tutuklandı.

