BARAJ DOLULUK ORANI 18 EYLÜL | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? Güncel baraj doluluk seviyesi
İstanbul’un 18 Eylül Perşembe gününe ait güncel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk seviyesini doğrudan etkiliyor. Peki İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı, son durum ne? İşte güncel veriler…
Yaz aylarının ardından kışa yaklaşırken İstanbul barajlarındaki su seviyesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kurak geçen dönemler ve azalan yağışlar barajları etkilerken, İSKİ son verileri açıkladı. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte son durum.
18 EYLÜL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Eylül Perşembe günü itibariyle baraj doluluk oranını yüzde 33.49 olarak açıkladı.
18 EYLÜL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
💧 Elmalı Barajı: %55.27
💧 Darlık Barajı: %47.01
💧 Terkos Barajı: %40.09
💧 Büyükçekmece Barajı: %36.63
💧 Sazlıdere Barajı: %33.8