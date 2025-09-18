BARAJ DOLULUK ORANI 18 EYLÜL | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? Güncel baraj doluluk seviyesi

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 09:33

Yaz aylarının ardından kışa yaklaşırken İstanbul barajlarındaki su seviyesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kurak geçen dönemler ve azalan yağışlar barajları etkilerken, İSKİ son verileri açıkladı. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte son durum.