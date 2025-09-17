Ölüme götüren skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi: "Doktor durumu sakladı" iddiası

Kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, Ankara’daki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirdi. Ancak bağırsağı kesildi. Doktorun bu durumu sakladığı iddia edildi. Genç kadın hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025

Ankara Polatlı'da yaşayan Kevser Çuhadar (23), geçirdiği rahatsızlığın ardından safra kesesi ameliyatı olmak için özel bir hastaneye gitti. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi.

SONRADAN "BAĞIRSAĞI DELMİŞİM" DEDİ

Doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu Çuhadar'ın ailesi tarafından iddia edildi. Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Doktor bağırsağını kestiğini bize söylemedi. Doktor 'Her şey iyi' dedi. Tansiyonu düştü. 'Normal. Biz onu yükseltiriz. Bir ultrason isteyelim. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım. Kan verelim' dedi, kanlar gelmedi. 'Kızılay'dan bekliyoruz' dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. 'Sakıncalı olur, yolda ölebilir' dedi. Göndermedi bizi. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı. Sonradan 'bağırsağı delmişim. 3-4 saat sonra kalkar' dedi. Ancak kalkamadı." dedi.

Baba Fatih Çetinkaya, "Hastanede başka vukuatlar da olmuş ama herkes susmuş" diye konuştu.

Anne Durhanim Çetinkaya: Kızım doktora 'Ben ölüyor muyum' diye sordu. Doktorlar da 'Allah rahmet etsin deriz' dedi.

