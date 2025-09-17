MSB Muvazzaf Subay alımı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2025 TSK Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay alımı başvuru şartları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından TSK Hukuk Sınıfı için muvazzaf subay adayları temini süreci başlayacak. İç kaynak üzerinden yapılacak başvurular, MSB’nin yayınlayacağı esaslarına göre ilgili kuvvet komutanlıklarına iletilecek. Peki MSB Muvazzaf Subay başvurusu ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve şartları…
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hukuk sınıfında görev yapmak isteyen adaylar için 2025 yılı muvazzaf subay alımı yapılacak. MSB tarafından ilan edilen başvurular, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Peki muvazzaf subay başvurusu ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
MUVAZZAF SUBAY ALIMI DUYURUSU
◼Başvuru Tarihleri: 15 Eylül 2025 – 15 Ekim 2025, saat 17:30'a kadar
◼Başvuru Ücreti: 500 TL
◼Başvuru Ücretinin Yatırılabileceği Son Tarih: 15 Ekim 2025, saat 23:30'a kadar
◼Yazılı Sınav Ücreti: 960 TL
◼Yazılı Sınav Sorusu Ücreti: 720 TL
BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TARİHLERİ
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Dış kaynaktan başvuru yapacak adaylar, ön başvurularını 15 Ekim 2025, saat 17:30'a kadar tamamlamalıdır. Başvurular yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet Kapısı şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır. Posta, şahsen başvuru, dilekçe veya başka yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.