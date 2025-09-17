takvim-logo

MSB Muvazzaf Subay alımı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2025 TSK Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından TSK Hukuk Sınıfı için muvazzaf subay adayları temini süreci başlayacak. İç kaynak üzerinden yapılacak başvurular, MSB’nin yayınlayacağı esaslarına göre ilgili kuvvet komutanlıklarına iletilecek. Peki MSB Muvazzaf Subay başvurusu ne zaman başlıyor? İşte tarihleri ve şartları…

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hukuk sınıfında görev yapmak isteyen adaylar için 2025 yılı muvazzaf subay alımı yapılacak. MSB tarafından ilan edilen başvurular, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Peki muvazzaf subay başvurusu ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

MUVAZZAF SUBAY ALIMI DUYURUSU

◼Başvuru Tarihleri: 15 Eylül 2025 – 15 Ekim 2025, saat 17:30'a kadar

◼Başvuru Ücreti: 500 TL

◼Başvuru Ücretinin Yatırılabileceği Son Tarih: 15 Ekim 2025, saat 23:30'a kadar

◼Yazılı Sınav Ücreti: 960 TL

◼Yazılı Sınav Sorusu Ücreti: 720 TL

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TARİHLERİ

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Dış kaynaktan başvuru yapacak adaylar, ön başvurularını 15 Ekim 2025, saat 17:30'a kadar tamamlamalıdır. Başvurular yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet Kapısı şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır. Posta, şahsen başvuru, dilekçe veya başka yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU ADIMLARI

◼Adaylar siteye giriş yaptıktan sonra e-Devlet Kapısı şifresi ile başvuru ekranını açacaktır.

◼Başvuru sihirbazı adımlarını takip ederek işlemleri tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecektir.

◼Buradan ilgili alımı seçip tercih işlemini gerçekleştirecektir.

◼Tercihlerin doğruluğunu kontrol etmek için "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklanacaktır. Bu sayfa adayın kayıtlı tercihlerini gösterir ve ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmasına gerek yoktur.

◼Başvuru sürecinde adayın T.C. kimlik numarası, tüm işlemler için Aday Numarası olarak kullanılacaktır.

Başvuru Ücretinin Yatırılması (500 TL):
Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ücreti 15 Ekim 2025, saat 23:30'a kadar T.C. Vakıflar Bankası internet veya mobil bankacılık uygulaması, ya da ATM cihazları üzerinden ödeyeceklerdir. Ödeme için sırasıyla Ödemeler → Eğitim ve Sınav Ödemeleri → Sınav Ödemeleri → Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri adımları takip edilmelidir. Ödeme sırasında adayın T.C. kimlik numarası girilecektir.

Yazılı Sınav Ücretinin Yatırılması (960 TL):
Dış kaynaktan başvuran adaylar, yazılı sınav ücretini en geç 15 Ekim 2025, saat 23:30'a kadar yatırmalıdır.
Başvuru ücreti veya yazılı sınav ücretini yatırmayan adaylar, seçim aşamalarına katılamayacaktır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2025 YILI HUKUK SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ