MSB Muvazzaf Subay alımı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2025 TSK Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay alımı başvuru şartları

(Kaynak: AA) BAŞVURU ADIMLARI ◼Adaylar siteye giriş yaptıktan sonra e-Devlet Kapısı şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. ◼Başvuru sihirbazı adımlarını takip ederek işlemleri tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecektir. ◼Buradan ilgili alımı seçip tercih işlemini gerçekleştirecektir. ◼Tercihlerin doğruluğunu kontrol etmek için "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklanacaktır. Bu sayfa adayın kayıtlı tercihlerini gösterir ve ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmasına gerek yoktur. ◼Başvuru sürecinde adayın T.C. kimlik numarası, tüm işlemler için Aday Numarası olarak kullanılacaktır.

(Kaynak: AA) Başvuru Ücretinin Yatırılması (500 TL):

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ücreti 15 Ekim 2025, saat 23:30'a kadar T.C. Vakıflar Bankası internet veya mobil bankacılık uygulaması, ya da ATM cihazları üzerinden ödeyeceklerdir. Ödeme için sırasıyla Ödemeler → Eğitim ve Sınav Ödemeleri → Sınav Ödemeleri → Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri adımları takip edilmelidir. Ödeme sırasında adayın T.C. kimlik numarası girilecektir.