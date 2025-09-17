takvim-logo

Ankara’da taciz girişimi: Sipariş getirdiği eve zorla girmeye çalıştı

Ankara’da yemek siparişi götüren bir moto kurye, teslimat yaptığı kadının evine zorla girmeye kalkıştı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yemek siparişi teslim eden bir moto kurye, sipariş veren kadının evine zorla girmeye kalkıştı. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra kapıdan içeri adım atarak eve girmeye çalıştığı, içeride başka kişilerin bulunduğunu fark edince kısa süre içinde geri dönüp apartmandan uzaklaştığı ortaya çıktı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan durumdan şüphelenen mağdur aile, apartmanın güvenlik kameralarını inceleyerek olayı ortaya çıkardı. Ailenin şikâyeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Skandal olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.