İstanbul ve Mersin'de terör örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Mersin’de terör örgütüne finansman sağlayan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 17:59

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca Mali Suçlar Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere istinaden, İsviçre'de terörizmin finansmanı suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen A.K.M. isimli şüpheli ve ülkemizde ikamet ettiği belirlenen bazı yabancı uyruklu şüphelilerin, bir dernek aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının ailelerine ve tutuklanan şüphelilerin ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu tespit edildi.

İstanbul ve Mersin'de terör örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı (DHA) Ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para toplandığı, bu kapsamda M. N.O.'nun da kendisine gönderilen paraları yine 'İnfak' adı altında topladığı tespit edildi.