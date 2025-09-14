Antalya'da motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

Antalya'da Yusuf Şamil Kıranşal, belediyeye ait atık toplama aracına çarptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Antalya Kaş'ta Yusuf Şamil Kıranşal, kullandığı motosikletle S.K. yönetimindeki belediyeye ait atık toplama aracına arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralanan Yusuf Şamil Kıranşal, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Yusuf Kıranşal, kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi, Yeşiköy Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

