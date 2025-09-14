Antalya’da eski eş dehşeti: Hanım Biçer evinde öldürüldü

Antalya'da eski eşi Hızır Çelik ile çıkan tartışmada Biçer, eşarp ve yastıkla boğularak yaşamını yitirdi. Çelik, 16 saat sonra olayı itiraf etti. Aile, en ağır cezanın verilmesini istedi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Antalya'da yaşayan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı.

Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in abisini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi.

Biçer'in yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Hızır Çelik ifadesinde, "Eski konuları açtı, kendimi kaybettim." dedi. Ağabey Resul Biçer, "Hızır, bizi arayarak 'ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun' dedi. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

