Anne böbreğini bağışladı: Miray sağlığına kavuştu

Kırşehir’de böbrek hastalığıyla mücadele eden Miray’ın tek kurtuluşu organ nakliydi. Anne Gülistan Orman, tereddüt etmeden böbreğini bağışladı. Sağlığına kavuşan Miray, doktor olma hayalini paylaştı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Kırşehir'de yaşayan Miray, yıllarca böbrek hastalığıyla savaştı. Doktorlar ne yapsa da çare bulamadı. Tek kurtuluşun organ nakli olduğu anlaşıldı. Anne Gülistan Orman ise bir an bile düşünmeden yavrusuna böbreğini bağışladı. Sağlığına kavuşan sevimli çocuk, doktor olmak istediğini anlattı.

