Adana’da akaryakıt istasyonunda dehşet: Umut Ayyıldız’a yumruklu saldırı

Adana'da genç, aldığı darbe sonrası bayılarak beyin kanaması geçirdi. Saldırganlar motosikletle kaçtı, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ayyıldız’ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Adana Yüreğir'de yaşayan Serdar D. (24) ve Enes G. (22), akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile tartıştı. Şüphelilerden biri Ayyıldız'ın yüzüne yumruk attı. Talihsiz genç yere düşüp bayıldı.

Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ayyıldız, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız'ın yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

