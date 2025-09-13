Sami Yusuf’un ölümüne neden olan maganda yakalandı

Şanlıurfa Suruç’ta parkta bisiklet sürerken yere düşüp yaşam savaşını kaybeden Sami Yusuf’un hayatını kaybettiren silahın sahibi F.K. gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Acı olay, 1 Haziran 2025 günü Şanlıurfa Suruç'ta yaşandı. Parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya, aniden yere düşüp, kanlar içinde kaldı. Tedavi altına alınan Sami Yusuf, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güvenlik güçleri olayın ardından yakınlarını yasa boğan Sami Yusuf'un ölümüne neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Şahıs derhal yakalandı." açıklamasında bulundu.

