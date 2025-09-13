Nevşehir’de bademcik ameliyatı sonrası küçük çocuğun dili ve dudağı yandı

Geniz ve bademcik ameliyatı için hastaneye götürülen çocuk, operasyon sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yanıklarla karşılaştı. Aile duruma tepki gösterip suç duyurusunda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Nevşehir'de yaşayan erkek çocuk, ailesi ile birlikte bademcik ve geniz ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Çocuk, ameliyat edildi. Ancak ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle çocuğun dili ve dudağı yandı. Aile, yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulundu.

Anne Seda Nur Çaylak, "Geniz eti ve bademcik ameliyatı için dün sabah oğlumun hastaneye yatışını yaptık. Ameliyat sonrası beni uyandırma odasına aldılar. Burada çocuğumun dudağında ve dilinde çok hafif yanık olduğunu söylediler. Bunun hemşire kaynaklı olduğunu ve tutana tutulacağını ifade ettiler. Ancak içeriye girip oğlumu gördüğümde dilinde ve dudağında ciddi bir yanık olduğunu fark ettim." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN