Ankara’da iki acılı baba buluştu: “Başka çocuklar ölmesin” çağrısı

10 Ağustos’ta bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır’ın (23) babası Şahin Çakır, 8 Eylül’de D.G. (15) tarafından katledilen Fatih Acacı’nın (15) babası Mehmet Ali Acacı’yı ziyaret etti. İki babanın gözyaşları sel oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da bir ay arayla önce 23 yaşındaki Hakan Çakır ardından 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtları tarafından hayattan koparıldı. Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, evde taziyeleri kabul eden Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Çocukları katledilen Acılı iki baba birbirlerine sarıldı, başsağlığı diledi. Şahin Çakır, Adalet Bakanlığı'nın suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme yapacağı haberlerini takip ettiklerini söyleyerek, "Bir an önce uygulamaya geçilsin istiyoruz. Çok acilen suça sürüklenen çocuk olayını kaldırsınlar. Bizim başımıza geldi; ama bir başka Ahmet'in, Mehmet'in başına kimsenin çocuğunun başına gelmesin." dedi.

Mehmet Ali Acacı da 15 yaşındaki çocuğunu gençliğinin baharında toprağa verdiğini söyleyerek, "Hakan Çakır kardeşimizin vefatını da basından duyduk, onun vefatına da çok üzülmüştük. Aynı olay benim başıma da geldi. Acımızı paylaştık." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, tehdit mesajları aldığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN