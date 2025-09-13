Aksaray’da üçüz sevinci: İlk bebekleriyle hem mutluluğu hem zorluğu yaşıyorlar

Caner ve Bahar Dönmez çifti, 20 Haziran’da üçüz bebeklerini kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bez ve mama masraflarıyla birlikte uykusuz gecelerle mücadele ediyor. Bahar Dönmez, “Her çocuk için bir kişi gerekiyor, tek başıma baş edemem.” diyerek yardım çağrısında bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Aksaray'da yaklaşık bir yıl önce evlenen Caner Dönmez ile Bahar Dönmez, 20 Haziran'da sezaryenle gerçekleştirilen doğumla üçüzleri Musa Eymen, Önder Asaf ve Muhammed Talha'yı kucağına aldı.

İlk bebeklerinin üçüz olmasıyla zorlandıklarını belirten Bahar Dönmez, "İlk bebeklerim olduğu için bakmakta zorlanıyoruz. Bez, mama masrafları fazla oluyor. Bir de eşim çocuklara bakmama yardım etmek için çalışmıyor. 8 ayın sonunda doğum gerçekleşti. Ancak çok tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Hastaneye gidince gören herkes şaşırıyor. Eşimin yakınları da bebeklere bakarken bana yardım ediyor. Tek başıma yapamam, her çocuğa bir kişi lazım. Uyku bizim için bitti." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN