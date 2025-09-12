Türkiye’de gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayat bulan iki minik bebekten umut dolu hikayeler

Libya’dan Hatan ve Gürcistan’dan Saba bebek, karaciğer nakli için Türkiye’ye getirildi. İzmir’de başarılı operasyonlarla hayata tutunan minikler, ailelerinin umut ışığı oldu.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Libya'da Hatan Barghout'un doğduktan sadece 3 hafta sonra safra kanalları olmadığı belirlendi. Mısır'da geçirdiği zor bir ameliyata rağmen karaciğer nakli zorunluluğu devam etti. Babası Alsadig Amhımmıd Barghout'un organı ile uyumlu olduğu belirlenen Hatan bebek, Türkiye'ye getirildi.

İzmir'deki özel bir hastanede nakil operasyonuyla hayata tutundu. Gürcistan'da ise Saba, doğuştan karaciğer sirozu ve yetmezliği ile dünyaya geldi. 4 aylıkken, karaciğer nakline ihtiyaç duyan minik bebek, ailesi tarafından Türkiye'ye sevk edildi. Annesi Ana'dan organ nakli yapılan Saba bebek, yeni hayatına umutla başladı.

Libyalı Hatan (solda) ve Gürcü Saba bebek, Türkiye'de karaciğer nakli olarak hayata tutundu.

